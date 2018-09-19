فوز خارج الديار لأتليتكو مدريد ودورتموند بأبطال أوروبا

2018/09/19 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلحقق فريقا أتليتكو مدريد الإسباني، وبوروسيا دورتموند الألماني، مساء الثلاثاء، ثلاث نقاط في بداية مشوارهما بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وتغلب أتليتكو مدريد على مضيفه موناكو الفرنسي بهدفين لهدف في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة القارية. تقدّم موناكو بهدف عبر صامويل غراندسير في الدقيقة 18، ليرد أتليتكو مدريد بهدفين عن طريق دييغو كوستا وخوسي ماريا خيمينيز في الدقيقتين 31 و45. وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز بوروسيا دورتموند على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بهدف نظيف أحرزه الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 85. وبذلك اعتلى أتليتكو مدريد صدارة الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند، وجاء موناكو ثالثاً بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن كلوب بروج.

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