الجوع يهدد مليون طفل إضافي في اليمن

2018/09/19 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة "أنقذوا الأطفال" من أن المجاعة تهدد مليون طفل إضافي في اليمن بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وسط استئناف هجوم قوات عبد ربه منصور هادي والتحالف السعودي على مدينة الحديدة الساحلية.

وقالت المنظمة الإنسانية البريطانيّة في تقرير لها اليوم الأربعاء، إن "الهجوم على الحديدة سيزيد عدد الأطفال المهدّدين بالمجاعة في اليمن إلى 5,2 مليون طفل، وأن أي اضطراب في إمدادات الغذاء والوقود التي تمر عبر الحديدة يمكن أن يسبب مجاعة على نطاق غير مسبوق" في اليمن".

وحذّرت المنظمة من أن "أي انقطاع في الإمدادات يمكن أن يعرض حياة مئات الآلاف من الأطفال للخطر الفوري وملايين آخرين للمجاعة".

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