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#راضي كريني - انغماس إسرائيل في الملذّات
2018/09/19 | 09:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #راضي_كريني 19-9-2018انغماس إسرائيل في الملذّاتراضي كرينيبمنافقة وموافقة وتشجيع من الرجعيّة العربيّة، تجتهد عصابة بنيامين نتنياهو، بيبي، رئيس حكومة إسرائيل، في العمل على إلهاء مواطني "الدرجة الأولى" في إسرائيل من اليهود، وفي استثناء "الدرجة الثانية" من العرب (المشغولون بانتخابات السلطات المحليّة)، وفي تضليل الرأي العامّ العالميّ، وإبعادهم عن جوهر الصراع الإسرائيليّ الفلسطينيّ، الصراع الرئيسيّ في ......

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