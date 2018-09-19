منظمة دولية تؤشر

2018/09/19 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان تركيا، قامت بارتكاب انتهاكات لقوانين الحرب خلال هجمات للجيش التركي ضد حزب العمال الكوردستاني في مناطق داخل اقليم كوردستان.

وبحسب بيان للمنظمة، يوم الاربعاء، فإنه ينبغي التحقق من أربع عمليات عسكرية تركية ضد العمال الكوردستاني يعود تاريخها لأكثر من عام اسفرت عن مقتل 7 مدنيين وجرح آخر بحسب ما أدلى شهود.

وكثيرا ما تنفذ تركيا ضربات تقول إنها تهدف لملاحقة حزب العمال الكوردستاني في المنطقة.



وشنت من قبل غارات جوية وكذلك اخترقت الأراضي داخل اقليم كوردستان بقوات عسكرية برية ووصلت الى عمق 30 كيلومترا في بعض المناطق الكوردية.

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش لما فقيه "مع تصعيد تركيا العمليات في العراق، يجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين هناك".

وتابعت "على تركيا التحقيق في الضربات غير القانونية المحتملة التي قتلت مدنيين، ومعاقبة المسؤولين عن التجاوزات، وتعويض عائلات الضحايا".

ودعمت المنظمة تقريرها ببيانات وشهادات وتواريخ محددة للعمليات العسكرية وبإفادات لأقرباء الضحايا وعائلاتهم.

وحظرت تركيا المناطق المحيطة بمواقعها بعد توغلها في اراضي اقليم كوردستان رغم أن السكان يعتمدون على هذه المناطق الزراعية ذات الكثافة السكانية القليلة في عيشهم.

واشارت المنظمة الى أن مقتل 7 اشخاص مدنيين في هجمات لم تستهدف هدفا عسكريا مشروعا قريبا يثير مخاوف من أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، وينبغي التحقيق فيها.

وشددت على ضرورة أن يستهدف الجيش التركي الأهداف العسكرية فقط كما يتعين على تركيا إصدار تحذير فعال، واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين، وضمان عدم إلحاق ضرر غير متناسب بالمدنيين والأعيان المدنية.

ولحزب العمال الكوردستاني في قنديل قواعد عسكرية يتخذ منها منطلقا لشن هجمات على القوات التركية وبخاصة في المناطق ذي الغالبية الكوردية جنوب شرقي تركيا.

وقالت المنظمة أنها لم تتلق أي رد من السلطات العراقية أو التركية فيما دعت انقرة واربيل الى تحقيقات نزيهة حول قانونية تلك الهجمات.



وطالبت السلطات التركية بتعويض الضحايا.

وقالت فقيه "في حين يقع الالتزام بالتحقيق والتعويض على عاتق تركيا، ينبغي لبغداد وأربيل اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية المدنيين العراقيين من العمليات العسكرية غير المشروعة".

وبات القصف التركي عند جبال قنديل والمناطق الحدودية المترامية امرا معتادا منذ انهيار عملية السلام بين حزب العمال وانقرة في تموز يوليو عام 2015.

يشار الى ان حزب العمال المحظور في تركيا حمل السلاح منذ ثمانينيات القرن الماضي للمطالبة بمزيد من الحقوق للكورد في صراع اوقع آلاف القتلى.

سوار أحمد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة دولية تؤشر "انتهاكات" تركية في كوردستان) نشر أولاً على موقع (كوردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة دولية تؤشر "انتهاكات" تركية في كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كوردستان 24).