2018/09/19 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فكاشي IFCM -1.95% 1.51 -0.03

للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الملف المرفق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتاب شركة الفلوجة لانتاج المواد الانشائية الى هيئة الاوراق المالية بشان افصاح) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتاب شركة الفلوجة لانتاج المواد الانشائية الى هيئة الاوراق المالية بشان افصاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).