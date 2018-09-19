قائد الثورة الإسلامية يشارك في مجالس العزاء الحسيني بالعاصمة الإيرانية طهران

2018/09/19 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر الموقع الإعلامي لقائد الثورة الإسلامية ان السيد الخامنئي شارك في مراسم العزاء الحسيني التي أقيمت الليلة الماضية لعزاء سيد الشهداء أبي عبدالله الحسين عليه السلام في حسينية الإمام الخميني (رض) بالعاصمة طهران ، مشيرا الى حضور أعداد كبيرة من المسؤولين والالاف من شرائح ابناء الشعب. وتشهد مدن العالم الإسلامي المختلفة إقامة مجالس عزاء بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته الاطهار في العاشر من محرم الحرام والتي تصادف يوم غد الخميس.انتهىم .

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