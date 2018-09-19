2018/09/19 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنجازا جديدا، أمس الثلاثاء، بعدما انفرد بعدد مرات تسجيل الهاتريك "ثلاثة أهداف" خلال مباراة واحدة في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليتجاوز منافسه اللدود البرتغالي كريستيانو رونالدو في هذا الأمر.

وخلال مباراة برشلونة الإسباني مع ضيفه إيندهوفن سجل البرغوث ثلاثة أهداف في المباراة التي انتهت لصالح البلوغرانا 4- 0، ليكون هذا ثامن هاتريك لميسي في هذه البطولة الأوروبية العريقة.وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الساحر الأرجنتيني "فض التعادل" مع صاروخ ماديرا، بعدما كان متعادلين في عدد مرات تسجيل الهاتريك بسبع مرات لكل منهما.ولكن يبقى رونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا حتى الآن برصيد 120 هدفا، فيما أصبح رصيد ميسي 106 أهداف.كما أن رونالدو هو من سجل أكثر أهداف في بطولة واحدة، إذ سجل في موسم 2014 [17] هدفاً، ثم في موسم 2016 عندما سجل 16 هدفاً، ثم في موسم 2018 عندما سجل 15 هدفا، يليه الإيطالي خوسيه ألتافيني الذي سجل 14 هدفاً في موسم 1963، بجانب ميسي الذي سجل 14 هدفاً أيضًا في موسم 2012.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي يتفوق على رونالدو في دوري الأبطال) نشر أولاً على موقع (الرأي العام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي يتفوق على رونالدو في دوري الأبطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرأي العام).