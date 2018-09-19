مدرب باريس سان جيرمان: نتيجة مباراتنا أمام ليفربول غير منطقية

2018/09/19 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداديرى مدرب فريق باريس سان جيرمان توماس توخيل، أن سقوطهم أمام فريق ليفربول، في مباراة الأمس بدوري أبطال أوروبا، نتيجة ليست منطقية.وأضاف: "لقد حققنا أداءً رائعًا في الشوط الأول، بالنسبة لي، كانت النتيجة غير منطقية أو صحيحة، لقد اهتزت شباكنا بهدفين في الشوط الأول، ولكننا لم نفقد ثقتنا أبدًا".

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