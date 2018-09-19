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نائبة عن الفتح: أي عقوبات أمريكية ضد فصائل المقاومة لا قيمة لها
2018/09/19 | 10:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [أين- بغداد]أكدت النائبة عن تحالف الفتح، إنتصار الموسوي, اليوم الأربعاء, أن أولويات التحالف خلال المرحلة المقبلة إخراج القوات الأمريكية من البلاد.وقالت الموسوي في بيان صدر عن مكتبها الاعلامي تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه إن "أي عقوبات أمريكية ضد فصائل المقاومة الإسلامية لا قيمة لها وتأتي ضمن مسار خليجي أمريكي للانتقام من داعمي المقاومة".وأضافت، أن "من أولويتنا خلال المرحلة المقبلة العمل على إخراج القوات الأمريكية من البلاد" معربة عن "إدانتها للنهج الأمريكي ضد فصائل المقاومة التي حاربت أذنابها في العراق".وأشارت إلى أن "المقاومة انتصرت سياسياً وعقائدياً على أمريكا ومؤيديها" مؤكدة أن "استمرار النهج الأمريكي في فرض عقوبات لا قيمة له سيزيد من عزم المقاومة في محاربة الإرهاب".

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