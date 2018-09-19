مخاوف الإمدادات ترفع أسعار النفط

2018/09/19 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، على الرغم من زيادة المخزونات التي فاقت في أثرها المخاوف من أن المنتجين قد لا يكونون قادرين على تغطية العجز في الإمدادات حالما تدخل عقوبات أمريكية على إيران حيز التنفيذ.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 16 سنتا في العقود الآجلة إلى 79.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 0658 بتوقيت جرينتش بعد أن صعدت 1.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا، أو ما يعادل 0.29 بالمئة، إلى 70.05 دولار للبرميل بعدما قفزت 1.4 بالمئة في اليوم السابق.

وارتفعت الأسعار، امس الثلاثاء، وسط تقارير إعلامية تحدثت عن أن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم تشعر بالارتياح إزاء ارتفاع الأسعار فوق 80 دولارا للبرميل.

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