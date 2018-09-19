العدل: السجن سبع سنوات لموظفَين في عقاري سامراء تسببا بهدر ربع مليار دينار

2018/09/19 | 11:01

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المعلومة/بغداد..

أعلن مكتب المفتش العام لوزارة العدل، الأربعاء، عن إصدار محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة حكماً بالسجن (7) سنوات بحق موظفين اثنين في ملاحظية التسجيل العقاري في سامراء.

وقال المكتب في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “الموظفين (ع.ع.ز) و(ش.خ.خ) تسببا مع متهمين آخرين بإحداث ضرر بالمال العام والبالغ (250 مليون ددينار) مائتان وخمسون مليون دينار”.

وأضاف أن “الضرر جاء نتيجة إضافة مساحة تقدر بـ(100م2) على مساحة أحد العقارات التي جرى استملاكها من قبل الوقف الشيعي ضمن أعمال توسعة العتبة العسكرية المقدسة بجعل مساحة العقار (344م2) في حين أن المساحة الحقيقية (244م2)”.

واوضح البيان، أن “المحكمة أصدرت حكماً غيابياً بسجن المدانين (7) سنوات، وإصدار مذكرة قبض بحقهما، وتأييد حجز أموالهما المنقولة وغير المنتقولة، مع احتفاظ ديوان الوقف الشيعي ودائرة التسجيل العقاري بحق التعويض أمام المحاكم المدنية”.



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