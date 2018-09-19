فيديو| جولة داخل متحف «الأحياء البحرية» في العقبة الأردنية

2018/09/19 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يوفر متحف الأحياء البحريبة في الأردن، فرصة للزائرين والسياح لمشاهدة الأحياء البحرية في البحر الأحمر، والإطلاع على شرح تفصيلي لكل منها، حيث يضم المتحف عددا من الأحياء البحرية النادرة.

المزيد من التفاصيل عن المتحف في سياق تقرير داما الكردي، مراسلة قناة الغد من الأردن عبر برنامج يوم جديد، على شاشة «الغد».

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