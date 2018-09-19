نائب:صفقة فساد كبيرة بطلها وزير الزراعة حسن زيدان

2018/09/19 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 19 شتنبر 2018 - 11:02 ص

بعقوبة/شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب فرات التميمي، الاربعاء 19 ايلول 2018، ما اسماها فضيحة زراعية من العيار الثقيل تورط بها مكتب وزير الزراعة فلاح حيم زيدان فيما اشار الى تقديمه دعوى قضائية في هيأة النزاهة بهذا الخصوص.وقال التميمي في حديث صحفي له اليوم،ان” وزير الزراعة احال عقد قطعة ارض في مشروع محطة دواجن تزيد عن مساحتها 30 دونم في موقع ستراتيجي قرب تقاطع القدس(10كم شمال غرب بعقوبة) مخالفاً لكل الشروط والتعليمات” لافتا الى ان “مشروع الدواجن بالاساس تم ايقافه اثناء تبوأه منصب رئيس اللجنة الزراعية والمياه في الدورة النيابية السابقة لوجود شبهات فساد وهو محال للنزاهة بالاساس”.واضاف التميمي،ان” صاحب عقد الارض ووفق المعلومات يحاول تقطيعها ا وتوزيعها كقطع سكنية وبيعها للاهالي” مؤكدا ان “توقيع العقد تعد فضيحة زراعية من العيار الثقيل تورط بها بالاساس مكتب وزير الزراعة وفق المعلومات المتوفرة لدينا “.واشار التميمي الى انه” سيقدم اليوم دعوى رسمية لدى هيأة النزاهة في ديالى لايقاف العقد ومنع هدر المال العام وسيطالب بفتح الملف الموجود امام هيئة النزاهة بالاساس” لافتا الى ان “الفساد افة يجب محاربتها وسيقدم كل الادلة التي بحوزته الى الجهات الرسمية مع اطلاع الراي العام عبر وسائل الاعلام على كافة المستجدات”.

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