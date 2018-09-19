” أنا الرئيس”..حملة يطلقها الحراك المدني لكسر طوق المحاصصة

2018/09/19 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..



اطلقت فعاليات الحراك المدني حملة اعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان (أنا الرئيس) تدعو بها كل الذين تتوفر بهم شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية الى المبادرة بتقديم طلبات الترشح مشفوعة بالاوراق والمستمسكات المطلوبة لغاية نهاية الدوام ليوم الاحد المقبل.

وقال رئيس تحرير جريدة الدستور العراقية الصحفي باسم الشيخ ان “الحملة تهدف لكسر طوق المحاصصة التي تحصر المناصب الرئاسية بمكونات بعينها خرقاً لمبدأ المساواة في الدستور” منوها الى ان العادة درجت على “ان يكون الشخص الذي يتسنم موقع رئيس الجمهورية كردياً بالتحديد”.

واضااف كما تهدف الحملة الى “فضح اكاذيب الشعارات المزيفة التي تطلقها القوى السياسية والنابذة شكلاً فقط للمحاصصة لكنها تعتمدها بشكل عملي تحت مسميات التوافق والتوازن الوطني في اقذر عملية تضليل للرأي العام تقوم بها هذه القوى طوال السنوات السابقة”.

واوضح الشيخ ان اطلاق الحملة يهدف الى “كثافة الترشيح وزيادة عدد المرشحين من النخب والكفاءات والشخصيات المحترمة والوجهاء من اصحاب الحضور الشعبي والاجتماعي والاكاديمي”، متوقعا ان يربك ذلك الامر “قوى المحاصصة ويهدد نزعتها الاستحواذية ويرسل لها رسالة واضحة ان العراقيين قادرين على تقديم نماذج قيادية لكل المواقع وليس كما تصوروها انتم ان القيادة محصورة بكم”.

وشدد على ان “العراق الكبير انجب عشرات الالاف من الاسماء التي ما زالت تحفر في ذاكرة التاريخ صدى تفوقها على الاخرين” مخاطبا القوى السياسية المتنفذة بالقول “ان ما تفعلوه من تقزيم للشخصية العراقية هو جريمة تضاف الى جرائمكم العديدة بحق الوطن”.

ووصف الشيخ دعوة مجلس النواب للترشيح الى منصب الرئيس والتي نشرها على موقعه الالكتروني بأنها “استخفافاً بذكاء العراقي الذي يعرف مسبقاً ان هذه الدعوة مجرد اسقاط فرض وان الصفقات السياسية التي رهنت منصب الرئيس بمخرجاتها هي الحاكمة”، معربا عن اسفه من ذلك.

ودعا العراقيين الى ان يقدموا بأنفسهم ” على تغيير هذه المعادلة ، خاصة وان الفرصة الان متاحة امام النواب الاحرار الرافضين للمحاصصة وغير المؤدلجين من الطائفيين او الذين يتبعون اجندات خارجية ان يقلبوا الطاولة على الطائفيين والجهويين ويقدموا مرشحاً بديلاً يخطف المنصب ليحبط كل مؤامراتهم”.

وتفاوتت التعليقات على الدعوة في موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) بين مؤيد وداعم لها من اجل تحقيق خطوة حقيقية بأتجاه التغيير وبناء نظام سياسي خارج نطاق المحاصصة الطائفية والعرقية التي يسير بها بناء الدولة العراقية طيلة الخمس عشر سنة الماضية ، فيما يرى آخرون انها مجرد مناورة لا طائل منها مشددا على ان الاحزاب السياسية لن تدع لذلك اي سبيل وانها لن تتنازل عن أحكام قبضتها على العراق.

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