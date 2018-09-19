2018/09/19 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…حذرت منظمة “أنقذوا الأطفال” من أن المجاعة تهدد مليون طفل إضافي في اليمن بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وسط استئناف هجوم قوات الحكومة والتحالف العربي على مدينة الحديدةالساحلية.وقالت المنظمة الإنسانية البريطانيّة في تقرير لها اليوم الأربعاء، إنّ الهجوم على الحديدة سيزيد عدد الأطفال المهدّدين بالمجاعة في اليمن إلى 5,2 مليون طفل، وأن “أي اضطراب في إمدادات الغذاء والوقود التي تمر عبر الحديدة يمكن أن يسبب مجاعة على نطاق غير مسبوق” في اليمن

وحذّرت المنظمة من أن أي انقطاع في الإمدادات “يمكن أن يعرض حياة مئات الآلاف من الأطفال للخطر الفوري وملايين آخرين للمجاعة”.وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة هيلي ثورننغ شميدت في التقرير: “قمت بزيارة أحد المستشفيات شمالي اليمن، وكان الأطفال ضعفاء لدرجة أنهم لم يقووا على البكاء وأجسادهم كانت منهكة بسبب الجوع”.

وحذّرت من أن “هذه الحرب تهدّد بقتل جيل بأكمله من الأطفال اليمنيين الذين يواجهون أخطارا متعددة من القنابل إلى الجوع إلى أمراض مثل الكوليرا”.

وكان مسؤولون في التحالف أعلنوا الاثنين استئناف الحملة باتجاه الحديدة ومينائها بعد نحو أسبوع من تمكن القوات الحكومية من قطع الطريق الرئيسي الذي يربط الحديدة بصنعاء ويعتبر خطا هاما لإمداد مناطق سيطرة الحوثيين.

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