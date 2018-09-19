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الحكومة التركية تخفف شروط الحصول على جنسيتها
2018/09/19 | 11:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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(المستققلة) … اعلنت الحكومة التركية، اليوم الاربعاء، عن تخفيف الشروط المالية والاستثمارية المطلوبة من الاجانب للحصول على الجنسية التركية.

وذكرت وسائل اعلام تركية، ان الحكومة خففت المعايير المالية والاستثمارية المطلوب توافرها لحصول الأجانب على الجنسية التركية.

وقررت خفض المبالغ بالدولار أو بالعملات الأجنبية الأخرى ضمن معايير منح المواطَنة التركية، حيث أصبح حجم الاستثمار الرأسمالي الثابت الضروري 500 ألف دولار بدلا من مليوني دولار، وحجم الودائع المصرفية 500 ألف دولار أيضا بدلا من ثلاثة ملايين.

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