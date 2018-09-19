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فيديو| «قناة طيف».. نافذة المرأة الفلسطينية على العالم
2018/09/19 | 11:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

تعد قناة طيف هي أول قناة متخصصة للمرأة الفلسطينية، قناة تملك طاقم متخصص من الفتيات أخذن على عاتقهن نقل رسالة الأم والمربية والعاملة والموظفة وأم الشهيد وزوجته وبناته.

المزيد من التفاصيل في سياق تقرير محمد أبو ناموس مراسل الغد بغزة عبر برنامج يوم جديد، على شاشة «الغد».

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