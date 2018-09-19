فيديو| علاج جديد لمرضى «الرهاب» بتقنية الواقع الافتراضي

2018/09/19 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

«الرهاب» أو «الفوبيا»، هو مرض نفسي يعرف بأنه خوف متواصل من مواقف أو نشاطات معينة عند حدوثها أو مجرد التفكير فيها أو أجسام معينة أو أشخاص عند رؤيتها أو التفكير فيها.



هذا الخوف الشديد والمتواصل يجعل الشخص المصاب عادة يعيش في ضيق وضجر لمعرفة بهذا النقص، واستحدث الأطباء تقنية جديدة لعلاج مرضى الرهاب من خلال الواقع الافتراضي، ومن المتوقع فيه أن يعالج المرضى أنفسهم دون أطباء.

المزيد من التفاصيل في سياق التقرير عبر برنامج يوم جديد على قناة «الغد».

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