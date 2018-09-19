فيديو| خطورات عمل كفتة داوود باشا

2018/09/19 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

على عكس الشكل التقليدى للكفتة المصرية العادية التى تأخذ شكل الأصابع تأتى كفتة داوود باشا بشكل أقرب لطبق كرات اللحم المشهور عالميًا، وتقدم فقرة المطبخ الشرقي ببرنامج يوم جديد على شاشة «الغد» طريقة مميزة لعمل الكفتة.

المزيد من التفاصيل في سياق التقرير المصور.

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