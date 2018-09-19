أسواق المال في الدول العربية تسجل تداولات بقيمة 340 مليار دولار العام الماضي

2018/09/19 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادكشف سوق العراق للأوراق المالية، الاربعاء، ان أسواق المال في الدول العربية سجلت تداولات بقيمة 340 مليار دولار خلال العام ٢٠١٧، مؤكدا ان اتحاد البورصات شجع على ضرورة توطيد علاقات التعاون المشترك بين الدول العربية في المجالين الاقتصادي والمالي.وأضاف عبد السلام ان المجتمعين ناقشوا التقرير السنوي للاتحاد لعام 2017 والمصادقة على الحسابات الختامية كما في 31 كانون الأول 2017 والخطط المنفذة لعام 2018 والاطلاع على الموازنة التقديرية للعام 2019 والتهيؤ والدعم لعقد مؤتمر الاتحاد العربي للبورصات عام 2019 .

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