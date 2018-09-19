حزب البارزاني: الاتحاد الكردستاني قد يتسنم منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان

2018/09/19 | 11:08

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المعلومة/بغداد..

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، الأربعاء، عن استمرار الحوارات مع الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أن المنصب قد يذهب للاتحاد الكردستاني مقابل حصولنا على رئاسة الجمهورية.

وقال القيادي بالحزب ماجد شنكالي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مايزال خاضعا للحوارات مع الاتحاد الكردستاني”، مشيرا إلى أن “المنصب قد يذهب الى الاتحاد الوطني الكردستاني مقابل حصولنا على رئاسة الجمهورية لأنه لا يمكن للحزب الجمع بين منصبين”.

وأضاف شنكالي، أن “مسألة رئاسة الجمهورية لم تحسم لغاية الان”، لافتا إلى أن “الكرد سيأتون بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية الى بغداد يوم 2 تشرين الأول المقبل”.

وكان مجلس النواب صوت منتصف ايلول الحالي على عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بشير الحداد كنائب ثاني لرئيس مجلس النواب.



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