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القبض على أب قتل أفراد عائلته نحراً شرق الناصرية
2018/09/19 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ألقت شرطة محافظة ذي قار، الاربعاء، القبض على أب قتل افراد عائلته نحراً في قضاء الاصلاح شرق الناصرية.

يتبع

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