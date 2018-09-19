القبض على أب قتل أفراد عائلته نحراً شرق الناصرية

2018/09/19 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت شرطة محافظة ذي قار، الاربعاء، القبض على أب قتل افراد عائلته نحراً في قضاء الاصلاح شرق الناصرية.

يتبع

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