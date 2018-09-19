مصدر:برهم صالح قرر العودة لحزب الاتحاد الوطني مقابل ترشحه لرئاسة الجمهورية

2018/09/19 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 19 شتنبر 2018 - 11:08 ص

السليمانية /شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي كردي، الاربعاء، 19/9 /2018/، ان رئيس تحالف العدالة والديمقراطية برهم صالح عقد اجتماعا مع قيادات حزبه وابلغهم انه سيعود لصفوف الاتحاد الوطني.وافاد، ان “صالح ابلغ قادة التحالف انه سيعود الى صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني ويترك الخيار لهم بأن ينضموا معه او ينتخبوا قيادة جديدة للتحالف”.واضاف ان “برهم صالح هو الاقرب لمنصب رئاسة الجمهورية وقد تم حسم هذا الموقف وكان الشرط الوحيد هو ان يعود لصفوف الاتحاد الوطني الكردستاني مقابل ترشحه لرئاسة العراق”.واشار الى ان “صالح مدعوم وبقوة من بافيل طالباني ونائب الامين العام كوسرت رسول وان الجولة التي قام بها بريت ماكغورك مبعوث التحالف الى السليمانية واربيل حسمت الموقف خاصة ان الديمقراطي الكردستاني كانت لديه عدة اعتراضات على ترشيح صالح لكن تم حلها بعد اللقاءات التي عقدها مبعوث ترامب”.ويعقد المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني اجتماعا، الاربعاء، 19/ 9/ 2018، يخصص لتسمية مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية .واضاف المصدر،ان “هنالك عدة اسماء ستكون على طاولة المجلس بينهم ملا بختيار والرئيس الحالي فؤاد معصوم اضافة الى برهم صالح ولطيف رشيد ومحمد صابر وسيحسم المجلس من خلال تصويت اغلبية الاعضاء مرشحه الوحيد “.

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