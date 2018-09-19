2018/09/19 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت منظمة "أنقذوا الأطفال", اليوم الاربعاء, من أن" المجاعة تهدد مليون طفل إضافي في اليمن بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وسط استئناف هجوم التحالف العربي على مدينة الحديدة الساحلية.

وذكرت المنظمة الإنسانية البريطانيّة في تقرير لها, إن" الهجوم على الحديدة سيزيد عدد الأطفال المهدّدين بالمجاعة في اليمن إلى 5,2 مليون طفل، وأن "أي اضطراب في إمدادات الغذاء والوقود التي تمر عبر الحديدة يمكن أن يسبب مجاعة على نطاق غير مسبوق" في اليمن.واضافت المنظمة, ان" أي انقطاع في الإمدادات "يمكن أن يعرض حياة مئات الآلاف من الأطفال للخطر الفوري وملايين آخرين للمجاعة".وكانت المديرة التنفيذية للمنظمة هيلي ثورننغ شميدت اعربت عن حزنها في التقرير, إنني" قمت بزيارة أحد المستشفيات شمالي اليمن، وكان الأطفال ضعفاء لدرجة أنهم لم يقووا على البكاء وأجسادهم كانت منهكة بسبب الجوع".وحذّرت من أن" هذه الحرب تهدّد بقتل جيل بأكمله من الأطفال اليمنيين الذين يواجهون أخطارا متعددة من القنابل إلى الجوع إلى أمراض مثل الكوليرا".وكان مسؤولون في التحالف أعلنوا الاثنين استئناف الحملة باتجاه الحديدة ومينائها بعد نحو أسبوع من تمكن القوات الحكومية من قطع الطريق الرئيسي الذي يربط الحديدة ب‍صنعاء ويعتبر خطا هاما لإمداد مناطق سيطرة الحوثيين.انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجوع وقنابل التحالف السعودي يهددان أطفال اليمن في الحديدة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجوع وقنابل التحالف السعودي يهددان أطفال اليمن في الحديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).