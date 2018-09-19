فيتسينو: لا أسجل دائما ولكن عندما أفعل تكون مهمة

2018/09/19 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر أبدى ماتياس فيتسينو، لاعب إنتر، سعادته بالانتصار الذي حققه الفريق على توتنهام بفضل هدفه في دوري الأبطال، وأكد أنه سيمثل دفعة مهمة للأمام على صعيد الثقة.

وسجل فيتسينو في الدقيقة 91 هدفا رأسيا ليقلب إنتر تأخره مساء الثلاثاء بهدف إلى انتصار على الفريق الإنجليزي باللحظات الأخيرة.

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وقال فيتسينو مع "سكاي": "مرة أخرى أنا؟ نعم، من الجميل أن أكون أن السبب وراء الانتصار، وانتصار صعب مثل هذا".

وأضاف: "استحقينا الانتصار لأننا لم نتوقف أي لحظة، حتى بعد التعادل، كل المباريات صعبة، وبرشلونة فريق قوي جدا".

وأكمل لاعب الأوروجواي: "لا أسجل عديد الأهداف ولكن كل أهدافي مهمة، وأتمنى أن أتمكن من إضافة المزيد".

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أي الأهداف كان الأفضل بالنسبة لك في الليلة الأولى من دوري الأبطال؟ 🤔شاركنا رأيك 🗣️👇 pic.twitter.com/O1CIp8J8GN

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 19, 2018ويملك فيتسينو أربعة أهداف مع إنتر كلها بعد الدقيقة 80، وأهمها كان هدف التأهل لدوري الأبطال في مرمى لاتسيو بختام الدوري.

ويتصدر إنتر ترتيب المجموعة الثانية بالمشاركة مع برشلونة، والذي يتفوق بفارق الأهداف لفوزه على إيندهوفن برباعية نظيفة.

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