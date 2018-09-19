الكشف عن إمكانية إلغاء مؤتمرات المدربين بالدوري السعودي

2018/09/19 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد جزر فيسبوك تويتر أكد مسلي آل معمر رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين انه بداية من الجولة الثالثة التي ستتفتح اليوم بلقاء القادسية والنصر، تغيير الشعارات في لوحات الملاعب وأرضية الملعب وكل مكان يوجد فيه الشعار القديم SPl ليكون بالمسمى الجديد MBS، حال عدم تمكننا في هذه الجولة سيكون التغيير في التي بعدها أي الرابعة.

ونقت صحيفة "الاقتصادية" تصريحات رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، التي أشار فيها إلى وجود عدة تعديلات على المسابقة خلال الفترة المقبلة.

آل معمر أضاف للصحيفة أنه من حق المنسق الإعلامي لأي مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلغاء المؤتمر الصحافي بعد نهايتها، حال عدم وجود خمسة إعلاميين على الأقل في غرفة المؤتمرات الصحافية.



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مسؤول رابطة الدوري أضف : مع الأسف وصلتنا ملاحظات بعدم تجاوب بعض الإعلاميين في الحضور للمؤتمرات الصحافية في بعض المباريات، لذلك منحنا المنسق الإعلامي للمؤتمر أحقية إلغائه إذا لم يوجد العدد الكافي.

📃مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.



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— موقع قول السعودي (@GoalSA) September 17, 2018يُذكر أن الجولة الثالثة من مسابقات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان تنطلق اليوم بمواجهة فريقي النصر والقادسية.





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