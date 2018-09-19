كلوب يكشف أكبر ما يعيب نيمار

2018/09/19 | 11:10

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مصعب صلاح تابعوه على تويتر

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كشف يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عيب نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، والذي استغله لتسجيل الأهداف.

ليفربول انتصر على سان جيرمان بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

الغضب ينصب على صلاح بعد رد فعله المثير للجدل عقب هدف فيرمينو!

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 18, 2018

وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة: "درسنا طريقة لعب باريس بصورة جيدة ولم نتوقع منهم تغييرات كبيرة وهذا ما حدث".

وتابع: "نيمار لاعب عظيم هجوميًا لكن يعيبه أنّه لا يقوم بأي مهام دفاعية ولذلك حاولنا استغلال المساحات في جهته والوصول بأكثر من فرصة إلى المرمى، كما اعتمدنا على غلق المساحات".

المدير الفني السابق لبروسيا دورتموند أشاد بالمستوى الذي ظهر به دانييال ستوريدج مؤكدًا أنّ اللاعب صار في أفضل حالة بدنية له وساعد الفريق طوال المباراة، كما أبدى إعجابًا خاصًا باحتفال اللاعب.

من جانبه علّق توماس مونييه، لاعب باريس سان جيرمان، على الهزيمة بقوله: "لقد لعبوا مباراة جيدة للغاية وضغطوا علينا في جميع المناطق، ولكن الأمور لم تنته بعد لا يزال لدينا احتمالات كثيرة للتأهل ونستطيع القيام بذلك".

يا نيمار! هل اشتقت إلينا؟! 👋😎#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/Q6negqPrjY

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 18, 2018

الدولي البلجيكي سجل هدفًا لباريس في المباراة قبل أن يتعادل كيليان مبابي ثم أحرز روبرتو فيرمينو هدف الانتصار للريدز.





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