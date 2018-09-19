التغيير تتهم الديمقراطي والوطني باستغلال مطالب الكرد للحصول على امتيازات سلطوية

2018/09/19 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت حركة التغيير، الاربعاء، الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني باستغلال مطالب الكرد للحصول على امتيازات سلطوية

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