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التغيير تتهم الديمقراطي والوطني باستغلال مطالب الكرد للحصول على امتيازات سلطوية
2018/09/19 | 11:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اتهمت حركة التغيير، الاربعاء، الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني باستغلال مطالب الكرد للحصول على امتيازات سلطوية

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