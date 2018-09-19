2018/09/19 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، وأغلق مؤشر "نيكي" عند أعلى مستوى منذ يناير الماضي، بالتزامن مع مكاسب البورصة الأمريكية.

وفي نهاية التعاملات ارتفع مؤشر "نيكي" بنحو 1.1% إلى 32672.5 نقطة وهو أعلى إغلاق منذ يناير الماضي.

كما زاد مؤشر "توبكس" بنحو 1.5% مُسجلاً 1785.7 نقطة.

وكان مؤشر "داو جونز" سجل في نهاية جلسة أمس أكبر ارتفاع يومي في 3 أسابيع لُيغلق عند مستوى 26246.9 نقطة.

وبحلول الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الين أمام الدولار عند 112.32 ين.

وفي بورصة طوكيو سجلت أسهم البنوك وشركات التأمين مكاسب قوية، فارتفع سهم "ميتسوبيشي فايننشال" بنحو 1.5% كما زاد سهم "سومبو هولدنج" بنسبة 2.3%.

وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات عند أعلى مستوى بـ4 أشهر.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في الأسبوع الجاري تطبيق تعريفات جمركية جديدة على واردات أمريكية قيمتها 200 مليار دولار، وردت بكين بقائمة تعريفات ضد واردات أمريكية قيمتها 60 مليار دولار.

فيما قرر البنك المركزي في اليابان اليوم الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند مستوى -0.1%.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("نيكي" يُغلق عند أعلى مستوى بـ8 أشهر) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("نيكي" يُغلق عند أعلى مستوى بـ8 أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).