كوريا الشمالية توافق على إغلاق مواقع تُجري اختبارات نووية

2018/09/19 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: اتفقت كوريا الشمالية وجاراتها الجنوبية للمرة الأولى على خطوات محددة تجاه نزع السلاح النووي، وسط تعهد زعيم الدولة المنعزلة بتفكيك مرافق تُجري اختبارات نووية بحضور خبراء دوليين.

وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جاي أون، اليوم الأربعاء بعد الاجتماع الذي تم مع كيم جونغ أون، إنه اتفق مع زعيم كوريا الشمالية على تحقيق عملية نزع السلاح النووي، نقلاً عن وكالة "رويترز".

ووصف كيم أون الاتفاق بقفزة تجاه السلام العسكري في شبه الجزيرة، معبّراً في الوقت نفسه عن آماله بزيارة سول في المستقبل القريب.

واتفق الجانبان على إغلاق دائم لموقع اختبار محرك صاروخ "تونجشانج" ومرافق إطلاق الصواريخ النووية.

وكشفت بنود الاتفاق أن بيونج يانج تعهدت بإغلاق منشأة يونغبيون النووية والتي يُعتقد أنها تُستخدم من جانب كوريا الشمالية لتصنيع الأدوات المُستخدمة في الاختبارات النووية، لكنها اشترطت لتحقيق ذلك أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات متبادلة.

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاتفاق بأن القرارات تُعني أنه لن يكون هناك اختبارات صاروخية ونووية بعد "موافقة كيم جونغ أون على السماح بالتفتيش النووي وتفكيك مواقع الاختبار.

كما اتفق الجانبان بأنهما سيسعيان للحصول على استضافة مشتركة لدورة الألعاب الأولمبية لعام 2032، كما اتفقا على الاشتراك سوياً في المسابقات الدولية بما فيها دورة الألعاب الأولمبية التي ستنعقد في طوكيو 2020.

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