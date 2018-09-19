الذهب يرتفع مع انحسار الطلب على الدولار

2018/09/19 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، تمشيا مع حركة الأسهم في ظل تراجع الدولار الأمريكي وعدم إبداء الأسواق قلقا يذكر إزاء أحدث تصعيد للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.4 بالمئة إلى 1202.32 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1207 دولارات للأوقية.

وانزلقت الولايات المتحدة والصين أكثر في نزاعهما التجاري بعد أن أضافت بكين منتجات أمريكية قيمتها 60 مليار دولار إلى قائمة رسومها الجمركية على الواردات ردا على رسوم يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار.

وقال جون شارما الاقتصادي في بنك استراليا الوطني ”القرار الأمريكي بفرض رسوم عشرة بالمئة – بدلا من 25 بالمئة (كما كان متوقعا) – شجع المستثمرين من حيث أنه قد يكون هناك أمل في تسوية تجارية ما في المستقبل.“

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