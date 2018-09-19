جريمة مروعة تهز الناصرية.. والضحية عائلة بأكملها

2018/09/19 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أعلنت شرطة محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، عن رجل قام بقتل جميع أفراد عائلته نحراً. وذكر بيان لشرطة ذي قار تلقت شبكة رووداو الإعلامية، نسخة منه "سجلت شرطة محافظة ذي قار فجر اليوم واحدة من أبشع الجرائم, والتي أقدم من خلالها رب أسره في العقد الرابع من العمر على قتل زوجته وابنائه الثلاثة فتاتين وولد واحد والذين تتراوح اعمارهم بين {13 عاماً و9 أعوام}".وأضاف ان "الشرطة ألقت القبض على الجاني, وضبطت السلاح المستخدم بالجريمة فيما قام خبراء الأدلة الجنائية بإجراء الكشف الظاهري على الجثث وارسلت لشعبة الطبابة العدلية لإكمال الاجراءات".واشار البيان الى ان "التحقيقات لا زالت مستمرة لمعرفة الاسباب والدوافع التي دعته لارتكاب جريمته".

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