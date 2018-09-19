تحالف الإصلاح:حسم مرشح رئاسة الحكومة القادمة قريباً

2018/09/19 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 19 شتنبر 2018 - 11:13 ص

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف الاصلاح والبناء محمد المياحي، الاربعاء، عن قرب توصل تحالفه الى اتفاق نهائي مع تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، بشأن منصب رئاسة الوزراء في الحكومة الجديدة، وذلك بعد مباحثات “مهمة” بين الطرفين.وقال المياحي في حديث صحفي له اليوم، ان “تحالف الاصلاح أجرى مباحثات مهمة مع الفتح للتوصل الى اتفاقات نهائية بشأن منصب رئيس الوزراء”. واضاف ان “المباحثات بين الطرفين اقتربت من المرحلة النهائية لتسمية رئيس الوزراء الجديد”، مؤكداً ان “الايام المقبلة ستكون حاسمة ومعلنة للجميع”.وكان زعيم تحالف الفتح هادي العامري قد التقى، في 12 أيلول الجاري، بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الداعم لتحالف سائرون المنضوي في تحالف الإصلاح في منزله بالنجف، فيما كشف القيادي في تحالف سائرون حسين النجار ان الطرفين اتفقا، خلال اللقاء، على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية وان تكون هناك اليات واضحة ومحددة بشان اختيار رئيس الوزراء الجديدة والكابينة الوزارية الجديدة، إضافة الى تشكيل حكومة على اساس الكفاءة والمهنية والنزاهة.وأكد النجار، ان “الاجتماع جاء كخطوة متقدمة للتفاهم بين تحالفي سائرون والفتح”.

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