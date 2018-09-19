الحلبوسي يرد على العبادي: لن نأخذ توجيهاتنا من اي شخصية

2018/09/19 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحبلوسي، الاربعاء، ان رئاسة البرلمان لن تسمح باي تدخل في شؤونها، وذلك في رد على رئيس حكومة تصريف الأعمال حيدر العبادي.

ودعا الحلبوسي في بيان الى "الاهتمام بصوت المواطن ومعاناته واحتياجاته، وعدم الالتفات إلى الأصوات النشاز التي تعاني من عُقد الماضي، وأوهام المستقبل".

وجاء حديث الحلبوسي على خلفية مطالبة العبادي بإجراء تحقيق بشأن بعض التصرفات التي رافقت عملية انتخاب رئيس مجلس النواب.

وأُنتخب الحلبوسي رئيساً للبرلمان بعدما حصل على دعم معظم الشيعة والكورد ليدشن بذلك عملية مدتها 90 يوماً لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وقال رئيس البرلمان العراقي ان "العراق يمر بمرحلة حساسة".

وأكد الحلبوسي أن "رئاسة مجلس النواب لن تسمح مطلقاً بأي شكل من أشكال التدخل في شؤون السلطة التشريعية"، مؤكدا بأنّ "الدورة البرلمانية الجديدة ستختلف عن سابقاتها".

وقال المسؤول العراقي ان "مجلس النواب لن يَتسلّم توجيهات أو أوامر من أي شخصية أو سلطة، ولن يستمع إلا لصوت الشعب".

وتابع "رئاسة البرلمان وجهت الدوائر المعنية بإجراء تحقيق شامل وموسّع بشأن تصريحات بعض النواب، والجهة الإعلامية التي روّجت لأكاذيب لا صحة لها، خصوصاً وأنّ تلك الجهة الإعلامية المضللة كانت ولا تزال تعمل بشكل غير رسمي، وبعلم ودعم رئيس مجلس الوزراء، وخلافاً للقوانين النافذة"، بحسب الحلبوسي.

وتناقلت وسائل اعلام اتهامات للحلبوسي بدفع مبالغ مالية باهظة للوصول الى منصب رئاسة البرلمان.

ودعا العبادي امس الثلاثاء لإجراء تحقيق في قيام اشخاص بتصوير أوراق الاقتراع لنواب خلال انتخاب رئيس مجلس النواب فيما أدان تصرفات رافقت جلسة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.

كما رفض العبادي تدخل الأحزاب في استقلالية القرار بمؤسسات الدولة، داعيا، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إلى تسريع تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً للمواعيد الدستورية.

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