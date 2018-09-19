النجباء: العقوبات الأميركية المرتقبة لن تؤثر علينا 

2018/09/19 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد…

قللت حركة النجباء, الأربعاء, من خطوة مجلس النواب الأمريكي بتشريع قانون ينص على فرض عقوبات اقتصادية على حركتي عصائب اهل الحق والنجباء, مبينة ان القانون لن يؤثر على المسيرة الجهادية للحركة.

وقال المتحدث باسم الحركة هشام الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الولايات المتحدة الأمريكية تحاول وبأية طريقة النيل من المقاومة الإسلامية بعد تحقيق الانتصارات في سوريا والعراق ضد حلفائها من الجماعات الإرهابية بذرائع مختلفة كتهمة العمل لصالح إيران او نقل الصواريخ باليستية إلى العراق”.

وأضاف الموسوي، أن “الحركة وجميع فصائل المقاومة لا ترتبط بأمريكا لا من قريب أو بعيد من خلال العلاقات التجارية ما يجعل تلك الخطوة فاشلة وغير مهمة”.

وتابع، أن “فرض الحصار على المقاومة الإسلامية يعد جزءا من مسلسل العدوان الأمريكي ضد الشعب العراقي منذ بداية الاحتلال عام 2003 ولغاية الآن”.

وكان معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى كشف، امس الثلاثاء، أن مجلس النواب الامريكي سيقر اليوم الأربعاء قانونا ينص على فرض عقوبات اقتصادية على حركتي عصائب اهل الحق والنجباء.



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