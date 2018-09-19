English | كوردى


كوبيش : البعثة الاممية تتطلع إلى التعاون مع مجلس النواب
2018/09/19 | 12:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش ان البعثة الاممية تتطلع إلى التعاون مع مجلس النواب وأستمرار التواصل مع النواب والقوى السياسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوبيش : البعثة الاممية تتطلع إلى التعاون مع مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوبيش : البعثة الاممية تتطلع إلى التعاون مع مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).


كامل التفاصيل في: بغداد بوست ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ خمسة أسماء على طاولة قيادة الاتحاد الوطني لتسمية احدهم رئيسا للجمهورية
⋙ ميسي يغيب عن مواجهة العراق في البطولة الرباعية بالسعودية
⋙ "بونا نيوز" تنشر نتائج الدراسة الاعدادية الاسلامية الدور الثاني 
⋙ قتل 15 إرهابياً في كهف شمال شرقي عكاشات بالأنبار
⋙ حقوق الانسان: عمالة الأطفال والتسول أصبحت ظاهرة في مخيمات النازحين
بالفيديو والصور
⋙ تعامل موظف مطار مع حقائب الركاب يشعل الإنترنت – فيديو
⋙ فيديو| السيسي يتوعد المقصرين في حادث مستشفى الشرقية
⋙ بالصور .. جانب من احياء ليالي العاشر من محرم الحرام في النجف الاشرف
الأكثر شيوعا