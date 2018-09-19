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القبض على عصابة للخطف في بغداد
2018/09/19 | 12:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القت القوات الامنية القبض على عصابة للخطف مسؤولة عن جرائم كثيرة في العاصمة بغداد.

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