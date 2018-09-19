الاتحاد الوطني يناقش اليوم مرشحه لرئاسة الجمهورية

2018/09/19 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر مطلع أن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ان الحزب أجّل تسمية مرشحه الوحيد لرئاسة العراق 24 ساعة.مضيفا إن “اجتماع المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني، أُجّل الى اليوم الأربعاء”، لافتا إلى أن الاجتماع سيُخصص كليا لمناقشة حسم مرشح وحيد للحزب لمنصب رئيس الجمهورية.”.

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