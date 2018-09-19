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بالفيديو: ما وضع كرة القدم النسوية في العراق؟ ومن يتحمّل المسؤولية؟
2018/09/19 | 12:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تواجه الرياضة النسوية في العراق اهمالا وتراجعا مخيفا، ولا سيما ان الدوري النسوي توقف في السنوات الماضية.يمكنكم مشاهدة المقابلة الكاملة في الفيديو المرفق أعلاه.

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