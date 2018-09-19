2018/09/19 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه الرياضة النسوية في العراق اهمالا وتراجعا مخيفا، ولا سيما ان الدوري النسوي توقف في السنوات الماضية.يمكنكم مشاهدة المقابلة الكاملة في الفيديو المرفق أعلاه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: ما وضع كرة القدم النسوية في العراق؟ ومن يتحمّل المسؤولية؟) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو: ما وضع كرة القدم النسوية في العراق؟ ومن يتحمّل المسؤولية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).