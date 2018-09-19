2018/09/19 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداديستهل نادي يوفنتوس مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا بمواجهة قوية خارج ملعبه عندما يلتقي فالنسيا بملعب "ميستايا" في إسبانيا بالجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة لدور المجموعات بالمسابقة القارية.ويقود المباراة تحكيمياً، طاقم دولي من ألمانيا، بقيادة الحكم فليكس بريش، ويعاونه كلاً من مارك بورش وستيفان لوب وحكم رابع هو ماركوس هاكير، مع حكمين مساعدين آخرين هما باستيان دانكيرت وماركو فريتز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوفنتوس يحل ضيفاً ثقيلاً على فالنسيا في دوري أبطال أوروبا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوفنتوس يحل ضيفاً ثقيلاً على فالنسيا في دوري أبطال أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).