الانواء: تتوقع امطار خفيفة السبت المقبل ودرجات الحرارة اعلى من الـ 40 مْ

2018/09/19 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاربعاء، سقوط امطار خفيفة في مناطق متفرقة من المنطقة الوسطى السبت المقبل.

وقال بيان للهيئة ان "الطقس سيكون يوم غد الخميس في عموم المناطق صحوا مع غيوم متفرقة والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س.



بمدى رؤية (8-10)كم، وستكون درجات الحرارة الصغرى 27 مئوية والعظمى 43 مئوية بعموم المناطق".

واضافت ان "اما اجواء يوم الجمعة المقبل فالطقس في المنطقتين الوسطى والشمالية صحوا مع قطع من الغيوم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س بمدى رؤية (8-10)كم .وفي المنطقة الجنوبية الطقس صحو الى غائم جزئي والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س بمدى رؤية (8-10)كم، وتكون درجات الحرارة بعموم المناطق مقاربة لما سجل في اليوم السابق".

واشارت الهيئة الى ان "اما اجواء يوم السبت المقبل فالطقس في المنطقة الوسطى صحو الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة(5-10 )كم/س بمدى رؤية (8-10)كم .وفي المنطقة الشمالية الطقس صحو الى غائم جزئي والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10 )كم/س .



بمدى رؤية (8-10)كم .وفي المنطقة الجنوبية الطقس صحو مع قطع من الغيوم .والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10 )كم/س بمدى رؤية (8-10 )كم، وتكون درجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق بعموم المناطق".



انتهى/م.

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