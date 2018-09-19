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تفاؤل بالمسار السياسي بعد اتفاق إدلب
2018/09/19 | 12:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- غداة إعلان الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في سوتشي، اتفاقاً يجنّب محافظة إدلب (شمال غربي سورية) كارثة ويتوقع أن

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