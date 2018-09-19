الإعلام الأمني يعلن اعتقال عصابة خطف مسؤولة عن جرائم في بغداد

2018/09/19 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن مركز الإعلام الأمني، اعتقال عصابة خطف مكونة من 6 متهمين مسؤولة عن جرائم كثيرة في بغداد.

وذكر بيان للاعلام الامني تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد وبناء على معلومات استخبارية دقيقة ألقت القبض على عصابة خطف مكونة من 6 متهمين مسؤولة عن جرائم كثيرة في العاصمة، صادرة بحقهم مذكرة قبض وفق المادة (٤٢١/ ق.ع) في إحدى أقضية العاصمة”.

وأضاف، انه “جرى تسليمهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لينالوا جزاءهم العادل”.

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