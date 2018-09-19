عملاق الشركات الالمانية تتعهد باصلاح ازمة الكهرباء في العراق

2018/09/19 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعهدت شركة سيمنز الالمانية بمساعدة العراق على تجاوز ازمة الكهرباء وتوفير 60 الف وظيفة.وغرد الرئيس التنفيذي للشركة جوزيف كايزر، على حسابه بتويتر، "قطعنا وعدا للشعب العراقي وسننفذ كما فعلنا في مصر بوقت وكفاءة غير مسبوقين، ونتعهد ايضا بتوفير 60 الف وظيفة وتعليم آلاف من الشباب لبناء عراق جديد".واضاف "سأقود هذا الجهد شخصيا لمساعدة العراق بمرحلة اعادة البناء".يذكر أن العراق يمر بأزمة توفير الطاقة الكهربائية منذ تسعينيات القرن الماضي، وتفاقمت بعد الاجتياح الأميركي للعراق عام 2003.وعلى مدى السنوات الماضية، تعاقب وزراء عديدون لإدارة ملف الطاقة، وتم توقيع الكثير من العقود الاستثمارية للنهوض بهذا القطاع، لكن دون تحسن فعلي.

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