وفاة الفنان المصري جميل راتب عن عمر 92 عاماً

2018/09/19 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التهامي هاني، مدير أعمال الفنان جميل راتب، عن وفاة الممثل القدير، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر 92 عاما.

وقال هاني "البقاء لله..



رحل عن دنيانا الفنان والأب والصديق والمثل الأعلى جميل راتب".

تميز الفنان الراحل بمسيرة عطاء فنية كبيرة، على مستوى الدراما والسينما والمسرح.

وشارك في بطولة العديد من الأفلام المصرية، وأصبح الفرنسيون يطلبونه في أدوار البطولة، فعمل 7 أفلام فى السنوات العشر الأخيرة، كما عمل أيضا في بطولة 3 أفلام تونسية إنتاج فرنسى مصرى مشترك..



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