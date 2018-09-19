كركوك تمنح اجازة رسمية للموظفين المشاركين في مراسيم عاشوراء

2018/09/19 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوكأعلنت ادارة كركوك، منح اجازة رسمية للموظفين الذين يشاركون في مراسيم التاسع من عاشوراء.

وقال المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري وجه بمنح الموظفين اللذين يشاركون بمراسيم التاسع من شهر محرم الحرام لهذا اليوم واحياء لذكرى استشهاد الأمام الحسين (عليه السلام)،اجازة رسمية في دوائرهم”.

وأوضح، ان “هذا الاجراء يأتي وفاءً للامام الحسين وتأكيدا على مشاركة كركوك بجميع مكوناتها بهذا المصاب الجلل”.

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