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عاجل.. عمليات بغداد تمنع سير الدراجات النارية ليومين
2018/09/19 | 12:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد قررت قيادة عمليات بغداد، منع سير الدراجات النارية بمختلف أنواعها لمدة يومين.

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