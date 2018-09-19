عاجل.. عمليات بغداد تمنع سير الدراجات النارية ليومين

2018/09/19 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قررت قيادة عمليات بغداد، منع سير الدراجات النارية بمختلف أنواعها لمدة يومين.

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