إدارة الاتحاد تفاوض ماتياس ألميدا وفان مارفيك في الصورة

2018/09/19 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد جزر فيسبوك تويتر بدأت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي البحث عن مدير فني مميز من أجل التعاقد معه خلفًا للمدير الفني المقال الأرجنتيني رامون دياز الذي تمت اقالته بسبب سوء النتائج.

تحرك إدارة العميد بحسب تقارير مقربة من النادب حاليا نحو المدرب الأرجنتيني ماتياس ألميدا، من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويميل مسؤولي العميد لمفاوضات المدرب ألميدا، لما يملكه من سجل تدريبي مميز، خصوصاً مع الفريق الكبيرة التي تتعرض لنكسات.



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وخلال مسيرته نجح في إعادة العديد منها، بينما كانت آخر محطاته التدريبية مع فريق خوادا لاخارا المكسيكي.

📃مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.



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— موقع قول السعودي (@GoalSA) September 17, 2018وفي الإطار نفسه ظهرت بعض الخيارات البديلة أمثال الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب الأخضر السابق، وكذلك الدنماركي ستيل سولباكن مدرب كوبنهاجن، وذلك في حال فشلت الإدارة في التعاقد مع الأرجنتيني ألميدا.





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