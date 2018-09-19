أنباء سيئة لبايرن بخصوص إصابة كومان

2018/09/19 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر تلقى نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، المزيد من الأخبار السيئة هذا الأسبوع فيما يخص إصابات لاعبيه، وهذه المرة فيما يتعلق بتطور إصابة جناح الفريق كينجسلي كومان.

وفقد بايرن في مباراة ليفركوزن الاخيرة الثنائي كورنتين توليسو ورافينيا لمدد طويلة بعد تعرضهم لإصابات قوية أثناء اللقاء.

وذكرت آخر التقارير الطبية بحسب "بيلد" أن تعافي كومان من إصابته سيأخذ وقتا أكثر من المتوقع، الأمر الذي سيأخر عودة اللاعب للمشاركة مع البافاري.



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وقالت الصحيفة إن كومان كان يتوقع أن يكون جاهزا مع بداية ديسمبر، ولكن اللاعب الآن يتوقع أن يعود مع بداية العام الجديد.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 19, 2018وكان كومان تعرض للإصابة على مستوى قدمه اليسرى في اللقاء الافتتاحي للبوندسليجا أمام هوفنهايم.

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وأشار التقرير أن اللاعب سيقوم بإزالة المسمار المثبت بقدمه بعد العملية الجمعة المقبلة في أولى خطوات تعافيه من الإصابة.

ويلعب بايرن مساء الأربعاء أمام بنفيكا بلشبونة في أولى لقاءات الفريق بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

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