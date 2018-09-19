تنسيقية البصرة تدعو لتظاهرات واعتصامات واسعة الأحد المقبل

2018/09/19 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

دعا عضو تنسيقية البصرة المنظمة للتظاهرات نائل الزاملي، اليوم الأربعاء، لتنظيم تظاهرات واعتصامات واسعة الاسبوع المقبل.وقال الزاملي، لشبكة رووداو الإعلامية إن "الحكومة العراقية لم تستجب لمطالب المتظاهرين لغاية الآن، بل قامت بحشد قواتها العسكرية ضد المتظاهرين، ولم تفلح بايجاد الحلول لأزمة تلوث المياه التي أسفرت عن تسمم الالاف من السكان".وأضاف أن "على اهالي البصرة الخروج في تظاهرات حاشدة الأحد المقبل للمطالبة بحقوقهم المشروعة والتي كفلها الدستور".وبدأت الاحتجاجات، لأول مرة، بالبصرة في 8 يوليو الجاري، قبل أن تمتد إلى بقية المحافظات الوسطى والجنوبية ذات الكثافة السكانية الشيعية، وتخلل الاحتجاجات مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين وأعمال عنف أخرى، خلفت قتلى في صفوف المتظاهرين، وفق أرقام المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق.

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